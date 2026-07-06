Более 50 дронов ПВО сбили над Ленинградской областью, на подлете к Москве перехвачены 11 БПЛА

В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 519 БПЛА в течение прошедшей ночи Более 50 дронов ПВО сбили над Ленинградской областью, на подлете к Москве перехвачены 11 БПЛА

Российские средства ПВО в течение ночи перехватили и уничтожили 519 беспилотников, в том числе над Московским регионом и Ленинградской областью, сообщило Минобороны РФ в понедельник.

«В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - следует из публикации в Telegram-канале оборонного ведомства.

Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, аннексированного Крыма и над акваторией Азовского моря, уточнили в МО РФ.

Над Ленинградской областью сбили более 50 дронов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о еще 56 беспилотниках, сбитых в небе над регионом. По его данным, боевая работа продолжается, пока обошлось без пострадавших.

По предварительным данным, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк. Дежурные службы работают.

Как сообщил в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин, с ночи над столицей сбиты 11 БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты.

Возгорание на промпредприятии в Калужской области

Пожар начался на промышленном предприятии в результате атаки БПЛА, силы ПВО нейтрализовали 16 беспилотников в ряде районов Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью силами ПВО уничтожены 16 БПЛА над территориями Боровского, Дзержинского, Малоярославецкого, Мосальского муниципальных округов, а также на окраине Обнинска. результате атаки БПЛА на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание. Сотрудники предприятия оперативно эвакуированы. По предварительным данным пострадавших нет», - написал губернатор в своем канале в соцсети.

Ночью из-за атаки дронов прием и выпуск самолетов, по данным Росавиации, прекращали аэропорты Казани, Самары, Ульяновска, Пензы, Волгограда, Оренбурга, Уфы, Москвы и Санкт-Петербурга.

МО РФ заявило о массированном ночном ударе по целям в Украине

В другой публикации Минобороны РФ заявило, что ночью нанесен удар по объектам в Украине, в том числе в Киеве и Киевской области.

«Поражены предприятия военной промышленности, объекты топливно-энергетического комплекса в городе Киев и Киевской области, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях», - сказано в сообщении Минобороны РФ.

В заявлении отмечается, что удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования и БПЛА нанесен в ответ «на атаки Украины на гражданскую инфраструктуру на территории России».

О предыдущем массированном ударе Минобороны РФ сообщало 2 июля. Тогда российские военные заявили, что в ходе массированного удара в Киеве поражены ключевые оборонные предприятия, логистический центр с комплектующими к иностранному вооружению и технике, склад горюче-смазочных материалов, а также газораспределительные станции.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. «Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем», - заявил глава государства.