В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 50 БПЛА за ночь

В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 50 БПЛА в течение прошедшей ночи.

«В период с 21.00 мск 17 мая до 7.00 мск 18 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа»,- следует из публикации оборонного ведомства в соцсетях.

Отмечается, что дроны перехвачены над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, аннексированного Крыма и над акваторией Азовского моря.

Ранее глава Ростовской области Юрий Слюсарь информировал о ликвидации БПЛА в Таганроге и двух районах - Каменском и Азовском. «Минувшей ночью в результате отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в городе Таганрог, Каменском и Азовском районах», - написал Слюсарь в социальной сети.

В воскресенье, 17 мая российские СМИ сообщили о самой масштабной с начала года атаке на Московский регион. В результате ударов погибли три человека, ранены 18.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к столице перехватили более 120 беспилотников. Обломки беспилотников упали на территории Московского НПЗ (МНПЗ) и аэропорта Шереметьево.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала массированную атаку дронов на Москву и Московскую область «терактом», заявив, что объекты нападения были исключительно гражданскими.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские «дальнобойные санкции» достигли Московского региона и ответные действия Киева на «затягивание Россией войны» и удары по украинским города являются «совершенно справедливыми». ​​​​​​​

