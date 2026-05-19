В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 315 БПЛА в течение ночи

В Ярославской области после массированной атаки дронов произошло возгорание на промпредприятии

В Ярославской области после массированной атаки дронов произошло возгорание на промпредприятии

БПЛА самолетного типа перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, аннексированного Крыма и над акваторией Азовского моря, уточнила пресс-служба оборонного ведомства.

В Ярославской области произошло возгорание на промпредприятии

Возгорание на промышленном объекте в Ярославской области произошло после массированной атаки БПЛА на регион, сообщил губернатор области Михаил Евраев.

«Сегодня под утро наш регион подвергся массовой вражеской атаке БПЛА. Большинство беспилотников были сбиты, но произошло попадание в промышленный объект», - написал губернатор в социальной сети.

Ликвидацией возгорания занимаются оперативные службы, пострадавших нет, отметил он.

На подлете к Москве сбиты 5 БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин утром во вторник, 19 мая сообщил, что сбит еще один БПЛА, который летел в направлении столицы.

С начала суток количество таких сбитых беспилотников достигло пяти. На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.