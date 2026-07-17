В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 243 дронов в течение ночи Ночью ВС РФ продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием по портам Украины, заявили в ведомстве

В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 243 дронов в течение прошедшей ночи.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 16 июля до 8.00 мск 17 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 243 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - следует из публикации на странице оборонного ведомства в социальной сети в пятницу, 17 июля.

Дроны, как отмечается, перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, аннексированного Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились во множестве аэропортов страны, включая аэропорты Казани, Самары (Курумоч), Ульяновска (Баратаевка) и Чебоксар, сообщили в пятницу в Росавиации.

В Белгородской области погибла женщина

ВС Украины атаковали территорию Белгородской области более 95 раз за прошедшие сутки, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в социальной сети.

По его словам, в результате атак погибла мирная жительница, еще пять человек получили ранения.



«За минувшие сутки ВСУ 96 раз атаковали территорию Белгородской области. При целенаправленном ударе ВСУ в Краснояружском округе погибла мирная жительница. В Валуйском, Краснояружском и Шебекинском округах ранены пять человек. Двое из них находятся на стационарном лечении», - написал он.

Шуваев отметил, что за минувшие сутки над Белгородской областью были сбиты и подавлены 153 беспилотника.

Атаки дронов на российские регионы

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. «Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем», - заявил глава государства.

Удары по портам Украины

В Минобороны РФ в пятницу, 17 июля также сообщили, что сегодня ночью ВС РФ продолжено нанесение групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

В результате ударов в порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВС Украины, утверждают в ведомстве.

«Также на территории порта «Одесса» поражены два цеха по производству и сборке беспилотных летательных аппаратов, в том числе узловой сборки БПЛА средней дальности UJ-22 компании «Укрджет», а также склад с боеприпасами»,- следует из публикации.

А в порту «Черноморск» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Черноморск») Одесской области поражены катер и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВС Украины, заявили в ведомстве.

В Одесской области сообщили о 10 пострадавших при атаке

Глава Одесской областной государственной администрации Олег Кипер сообщил в Тelegram-канале, что число пострадавших в результате ракетной атаки на Одессу возросло до 10, двое погибли. «В Одессе количество пострадавших в результате ночной ракетной атаки возросло до 10, среди которых дети. Двое человек погибли. Среди погибших — женщина, гулявшая в парке с детьми. Дети остались живы», - следует из публикации.

По его словам, в Одесском районе в результате обстрела разрушено здание СТО с последующим возгоранием, также огонь охватил припаркованные рядом автомобили.

На местах атак продолжаются работы по ликвидации последствий, задействованы все соответствующие службы, добавил Кипер.

