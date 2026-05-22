В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 217 БПЛА за ночь

Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 217 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа»,- следует из публикации в Telegram-канале ведомства в пятницу, 22 мая.

Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Санкт-Петербурга, уточнили в МО РФ.

Мэр Москвы Сергей Собянин с ночи сообщил о нейтрализации 4 дронов, летевших на столицу.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине.

Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо».

В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.