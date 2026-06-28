Один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки в Белгородской области

В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 213 БПЛА в течение ночи Один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки в Белгородской области

Минобороны России сообщило о нейтрализации 213 БПЛА в течение прошедшей ночи.

«В течение ночи, в период с 20.00 мск 27 июня до 7.00 мск 28 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 213 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - следует из публикации оборонного ведомства в Telegram-канале в воскресенье, 28 июня.

Отмечается, что дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, аннексированного Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

Один человек погиб в Белгородской области при атаке дрона

Один человек погиб, еще один пострадал в результате атаки в Белгородской области, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

«За минувшие сутки ВСУ 64 раза атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали Белгород, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Губкинский, Ивнянский, Краснояружский, Ракитянский, Шебекинский и Яковлевский округа», - следует из публикации в Telegram-канале.

По его словам, противник совершил четыре обстрела с применением артиллерии.

Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 102 беспилотника, отметил Шуваев. «К сожалению, в результате целенаправленной атаки в Шебекинском округе погиб мирный житель. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким», - следует из публикации.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине.

В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо».

В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ.

«Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем»,- заявил глава государства.