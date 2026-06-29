Дроны перехвачены над территориями 11 регионов РФ, а также над акваториями Азовского и Черного море

В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 209 БПЛА в течение ночи Дроны перехвачены над территориями 11 регионов РФ, а также над акваториями Азовского и Черного море

Минобороны РФ заявило об уничтожении за ночь 209 дронов в течение ночи.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 28 июня до 7.00 мск 29 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - следует из публикации в Telegram-канале российского оборонного ведомства в понедельник, 29 июня.

Дроны перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона, аннексированного Крыма, и над акваториями Азовского и Черного море, отметили в МО РФ.

В Брянской области вчера вечером дрон попал в рейсовый автобус в селе Петрятинка, пострадала женщина. «Осколочное ранение получила пассажирка автобуса. Женщина доставлена в больницу, медики оказали всю необходимую помощь»,- сообщил в Telegram-канале Врио Губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

В Калужской области сбиты 10 БПЛА на окраинах Калуги и Обнинска, а также над восемью муниципальными округами. «Ночью силами ПВО уничтожены 10 БПЛА над территориями Кировского, Мещовского, Медынского, Сухиничского, Ферзиковского, Хвастовичского, Бабынинского и Боровского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска. На местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», - сообщил в соцсети губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В Ростовской области БПЛА уничтожены в городе Каменске-Шахтинском, Тарасовском и Зерноградском районах. В Смоленской области сбили три дрона, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов пока никак не комментировали ночные атаки.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине.

В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ.

«Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем»,- заявил глава государства.