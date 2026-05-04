В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 207 БПЛА за последние сутки С 9.00 четвертого мая средства ПВО сбили еще 90 беспилотников над регионами России

В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 117 БПЛА в течение прошедшей ночи.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 3 мая до 7.00 мск 4 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа»,- следует из публикации в Telegram-канале российского оборонного ведомства в понедельник, 4 мая.

Дроны перехвачены над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона, отметили в МО РФ.

После обеда Министерство обороны сообщило, что с 9.00 средства ПВО сбили 90 беспилотников над регионами России.

БПЛА перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской и Тульской областями, а также над Московским регионом, уточнили в ведомстве.

Дрон попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил о попадании дрона в здание на Мосфильмовской улице, никто не пострадал.

«По предварительным данным, беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской. Пострадавших нет. Службы работают на месте происшествия», - написал мэр в своем в социальной сети в понедельник, 4 мая.

В воскресенье, третьего мая, Собянин сообщал о нейтрализации восьми украинских беспилотников, летевших по направлению к столице. Второго мая шесть украинских беспилотников ликвидировали над Московской областью, в том числе над Истрой, Волоколамском, Коломной, один человек погиб.

В Воронежской области обломки БПЛА повредили 13 частных домов

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 12 беспилотников над регионом, на земле повреждены несколько зданий.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над четырьмя районами и одним городским округом региона были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет», - написал он.

В одном из районов повреждения получили 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль. Также в одном из домовладений загорелась надворная постройка, в другом была повреждена и к настоящему моменту отремонтирована газовая труба.

Ранее ночью Гусев сообщал об угрозе непосредственного удара БПЛА в области, а после полуночи - о ее отмене.

В небе над Ростовской областью сбито почти 20 БПЛА

Почти 20 беспилотников уничтожены в ночь на понедельник в шести районах Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены около двух десятков БПЛА в 6 районах области. Атаке подверглись: Чертковский, Миллеровский, Шолоховский, Каменский, Кашарский, Боковский районы», - написал Слюсарь в социальной сети.

Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала, будет уточняться, добавил губернатор.

В Брянской области в результате атаки БПЛА ранен водитель грузовика

В Суземском районе Брянской области дроны-камикадзе атаковали грузовой автомобиль агрохолдинга «Мираторг», ранен водитель, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Украинские террористы атаковали с помощью дронов – камикадзе поселок Сенчуры Суземского района. В результате намеренного удара по движущемуся грузовому автомобилю АПХ «Мираторг», к сожалению, ранен водитель», - следует из публикации.

Мужчина, по его словам, доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Поврежден грузовой автомобиль.