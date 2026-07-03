В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 155 БПЛА в течение прошедшей ночи В городе Белгород в результате прилета снаряда погибла мирная жительница

В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 155 БПЛА в течение прошедшей ночи.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 2 июля до 7.00 мск 3 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 155 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа»,- следует из публикации в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

Отмечается, что дроны перехвачены над территориями Тверской, Тульской, Смоленской, Калужской, Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, аннексированного Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Белгороде при атаке дронов погибла женщина

В городе Белгород в результате прилета снаряда погибла мирная жительница, сообщили в Оперштабе Белгородской области.

«На территории инфраструктурного объекта произошло возгорание — пожарные расчеты выехали на место. Нанесены серьезные повреждения объектам энергетической инфраструктуры», - следует из публикации в Telegram-канале.

Также сообщается, что в ряде муниципалитетов зафиксированы перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, повреждены пять автомобилей.

В Оперштабе отметили, что в результате утреннего ракетного обстрела без электроэнергии остается значительное количество объектов водоснабжения в Белгороде.

Дроны перехвачены также на подлете к Москве

С полуночи система ПВО уничтожила уже шесть БПЛА на подлете к Москве. Об этом в своем канале в соцсетях сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны уничтожили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Ранее мэр Москвы сообщил, что система ПВО успешно отразила атаку четырех беспилотников, направлявшихся в сторону столицы. В столичных аэропортах вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине.

В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ.



«Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем»,- заявил глава государства.