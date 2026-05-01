В Минобороны РФ сообщили о нейтрализации 141 БПЛА в течение ночи Более 13 тыс. кубометров нефтепродуктов собрано на территории морского терминала Туапсе после атаки дронов

В ночь на пятницу российские военные перехватили и уничтожили 141 беспилотник над девятью регионами РФ, включая Московский, а также над акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 30 апреля до 7.00 мск 1 мая дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 141 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - следует из сообщения, размещенного в Telegram-канале российского оборонного ведомства в пятницу, 1 мая.

По данным ведомства, БПЛА были нейтрализованы над Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Калужской, Смоленской областями, над Московским регионом, Краснодарским краем и аннексированным Крымом, а также над Черным и Азовским морями.

Оперштаб Краснодарского края сообщил об отражении атаки на Туапсе, на территории морского терминала произошло возгорание.

«Территория морского терминала в Туапсе была атакована украинскими БПЛА, в результате чего произошло возгорание», - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края в Telergam-канале в пятницу, 1 мая.

Пострадавших нет, на месте работают специальные и экстренные службы. «Всего к ликвидации возгорания привлечены 128 человек и 41 единица техники, в том числе от МЧС России», - следует из публикации.

Позже поступили сообщения о том, что специалисты продолжают сбор нефтепродуктов после последствий атаки БПЛА в Туапсе.

Отмечается, что всего собрано и вывезено на трех участках работ 13 333 м3 мазута, каменномазутной и водомазутной смеси.

Как сообщили российские СМИ, тушение пожара продолжается. Общая группировка сил и средств составляет 790 человек и 48 единиц техники. В гостиницах города пока остаются 85 человек, которых эвакуировали ранее из-за возгорания на НПЗ.

В апреле Туапсе подвергся серии атак беспилотников, в том числе по объектам портовой и нефтяной инфраструктуры. После ударов 16 апреля произошел разлив нефтепродуктов, часть которых попала в реку, в ночь на 28 апреля возник пожар на НПЗ. На территории Туапсинского округа был введен режим ЧС регионального уровня.