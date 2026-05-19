В Минобороны РФ сообщили о начале учений по подготовке и применению ядерных сил Целью учений с участием 64 тыс. военных является отработка действий по сдерживанию противника

ВС России в период с 19 по 21 мая проводят учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.

Как сообщили в Минобороны России во вторник, 19 мая, к учениям будет привлечено более 64 тыс. военных.

«В период с 19 по 21 мая 2026 года в Вооруженных силах Российской Федерации проводятся учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии»,- следует из публикации на странице оборонного ведомства в социальной сети.

К участию в учении привлечены Ракетные войска стратегического назначения, Северный и Тихоокеанский флота, Командование дальней авиации, часть сил Ленинградского и Центрального военных округов, следует из сообщения.

Целями учений являются совершенствование навыков работы руководящего и оперативного состава, организации управления подчиненными войсками (силами) при подготовке и в ходе реализации мероприятий сдерживания вероятного противника; проверка уровня подготовленности органов военного управления, войск (сил), привлекаемых к решению задач по предотвращению агрессии; практическая отработка органами военного управления, соединениями и воинскими частями вопросов организации управления, взаимодействия и всестороннего обеспечения в ходе выполнения задач по предназначению; оценка способности войск (сил), привлекаемых к учению, решать задачи по предназначению, пояснили в ведомстве.

«В ходе практических действий войск планируются мероприятия по приведению в готовность к выполнению задач ряда соединений и воинских частей ядерных сил и их всестороннего обеспечения, а также проведению пусков баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории РФ»,- следует из текста публикации.

Всего к учениям будет привлечено более 64 тыс. личного состава, свыше 7 800 ед. ВВСТ (вооружений, военной и специальной техники), в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения, отметили в ведомстве.

Также в ходе учения будут отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь, добавили в МО РФ.

