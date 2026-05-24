В Минобороны РФ сообщили о массированном ударе по объектам ОПК Украины Для ударов российские военные применили также ракеты «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон»

ВС РФ нанесли массированный удар баллистическими ракетами «Орешник», аэробаллистическими ракетами «Искандер», гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» и крылатыми ракетами «Циркон», крылатыми ракетами воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными БПЛА по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины. Об этом в воскресенье, 23 мая сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Отмечается, что удары стали «ответом на террористические атаки Украины» по гражданским объектам на территории России. «Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены»,- подчеркнули в ведомстве.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам нефтепереработки, энергетики и транспортной инфраструктуры, используемым ВС Украины, складам боеприпасов и горючего, а также пунктам временной дислокации живой силы противника в 149 районах, следует из сообщения.

Силами Черноморского флота в восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВС Украины, отметили в МО РФ.

Отмечается, что средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, шесть ракет реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства и 320 БПЛА самолетного типа.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 151 824 беспилотных летательных аппарата, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 468 танков и других боевых бронированных машин, 1 725 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 075 орудий полевой артиллерии и минометов, 62 415 единиц специальной военной автомобильной техники»,- заявили в МО РФ.

В воскресенье, 24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ночью по территории страны нанесены массированные удары с применением 90 ракет и 600 БПЛА. Глава государства также сообщил, что по Белой церкви в Киевской области выпущена ракета «Орешник».