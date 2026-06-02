В Минобороны РФ сообщили о «массированном ударе» по объектам ВПК и инфраструктуры Украины

МОСКВА (АА) – В Минобороны РФ сообщили о нанесении «массированного удара» по предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в ряде регионов Украины, а также объектам топливной, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами, ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Запорожье, Харькове и Днепропетровске, а также в Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, объектам топливной, транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ и военным аэродромам», - следует из сообщения.



Между тем в Воздушных силах Украины сообщили, в ночь на 2 мая страну атаковали 73 ракеты и 656 дронов различного типа. Сообщается о сбитии 40 ракет и 602 БПЛА.

Отмечается, что основным направлением удара был Киев. Кроме того, атакам подверглись Днепр (Днепропетровск) , Харьков, Запорожье, Полтавская область и другие регионы.