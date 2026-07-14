Среди «пораженных» объектов в Киеве называют агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев ГП «Радиоизмеритель», Киев-79 (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), а также порт «ЮЖНЫЙ» в Одесской области

В Минобороны РФ сообщили о «групповых ударах» по предприятиям ВПК Украины Среди «пораженных» объектов в Киеве называют агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев ГП «Радиоизмеритель», Киев-79 (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), а также порт «ЮЖНЫЙ» в Одесской области

В Минобороны РФ сообщили о нанесении «групповых ударов» по предприятиям военно -промышленного комплекса (ВПК) Украины, а также объектам портовой инфраструктуры.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, беспилотными летательными аппаратами, в результате которых в городе Киеве поражены предприятия военной промышленности, участвующие в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотных летательных аппаратов, а также объекты портовой инфраструктуры в порту Южный Одесской области, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ (Вооруженных сил Украины)», - следует из публикации.

Среди «пораженных» объектов в Киеве в Минобороны называют агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев ГП «Радиоизмеритель», которое по утверждению российской стороны, является «ключевым поставщиком агрегатов, узлов и компонентов электронной базы для производства управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, -9 и «Гром-2». Кроме того, в российском ведомстве сообщили об ударе по промышленному предприятию Киев-79 (ООО «УКР АРМО ТЕХ») – «одному из основных производств на Украине по сборке боевых частей для беспилотных летательных аппаратов и ракет различного типа».

Согласно сообщению МО РФ, в Одесской области поражены порт «ЮЖНЫЙ» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный»). «Кроме того, в порту «Южный» на территории контейнерного терминала в момент разгрузки поражен сухогруз, осуществлявший доставку грузов военного назначения. Также поражен танкер на переходе из порта Черноморск в порт Одесса», - говорится в сообщении.