В числе пораженных объектов в Киеве в российском ведомстве назвали предприятие логистической компании ПАО «Рапид» и «склад хранения БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1»

В Минобороны РФ сообщили о «групповых ударах» по предприятиям ВПК Украины В числе пораженных объектов в Киеве в российском ведомстве назвали предприятие логистической компании ПАО «Рапид» и «склад хранения БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1»

В Минобороны РФ сообщили о нанесении «групповых ударов» по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса (ВПК) в городе Киеве, а также объектам инфраструктуры портов «Одесса» и «Южный» в Одесской области Украины.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары: высокоточным оружием большой дальности наземного базирования по предприятиям украинского ВПК в городе Киеве, задействованным в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам инфраструктуры портов «Одесса» и «Южный» Одесской области, используемым для доставки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов предназначенных для обеспечения ВСУ (Вооруженных сил Украины)», - следует из публикации.

В числе пораженных объектов в Киеве в российском ведомстве назвали промышленное предприятие логистической компании ПАО «Рапид», «осуществляющее сборку и хранение беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности самолетного типа, а также хранение иностранных комплектующих (агрегатов) для их производства», и «склад хранения БПЛА предприятия радиоэлектронной промышленности «Киев-1», «осуществляющего сборку и хранение ударных БПЛА большой дальности самолетного типа АН-196 «Лютый» и разведывательных БПЛА «Лелека-100».

Кроме того, в МО РФ утверждают, что в Одесской области поражены объекты инфраструктуры в портах «Одесса» и «Южный», используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов.

«Также в порту «Одесса» поражены пять резервуаров с ГСМ, предназначенных для обеспечения ВСУ. Кроме того, поражены: сухогруз на переходе морем в порт «Черноморск», осуществлявший доставку грузов для ВСУ, а также быстроходный катер сил специальных операций ВСУ в районе острова Змеиный», - говорится в сообщении.