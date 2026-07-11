Среди пораженных объектов в городе Киеве в ведомстве называют промышленное предприятие «Аэродрон» и ЧАО «Фанплит», а в Одесской области - порты «Черноморск», «Южный» и «Измаил»

В Минобороны РФ сообщили о «групповых ударах» по предприятиям ВПК Украины и портовой инфраструктуре Среди пораженных объектов в городе Киеве в ведомстве называют промышленное предприятие «Аэродрон» и ЧАО «Фанплит», а в Одесской области - порты «Черноморск», «Южный» и «Измаил»

В Минобороны РФ сообщили о нанесении «групповых ударов» по предприятиям украинской военной промышленности, а также объектам портовой инфраструктуры.

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены групповые удары высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами. В результате поражены предприятия украинской военной промышленности в городе Киеве, задействованные в производстве и хранении беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также объекты портовой инфраструктуры в Одессе, Черноморске и Измаиле Одесской области, используемые для доставки и хранения грузов военного назначения, горюче-смазочных материалов», - следует из публикации.

Среди пораженных объектов в городе Киеве в российском ведомстве называют промышленное предприятие «Аэродрон» и ЧАО «Фанплит», а в Одесской области - порты «Черноморск», «Южный» и «Измаил».