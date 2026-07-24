ВС РФ в течение дня продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ,- МО РФ

В Минобороны РФ сообщили о «групповом ударе» по объекту с демонстрацией БПЛА под Киевом ВС РФ в течение дня продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ,- МО РФ

В Минобороны РФ сообщили о нанесении «группового удара» по объекту в пригороде Киева, где проводилась демонстрация беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«24 июля 2026 года Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объекту в пригороде Киева, где проводилась демонстрация беспилотных летательных аппаратов, в том числе перспективных, украинского и иностранного производства, используемых для нанесения ударов по гражданским объектам на территории России», - следует из публикации.

В российском ведомстве утверждают, что «в момент удара на данном объекте находились ведущие разработчики и производители БпЛА, представители командования сил беспилотных систем ВСУ и украинских спецслужб, непосредственно планирующих и осуществляющих удары по российской территории».

Ранее генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко сообщил, что число погибших в результате ракетного удара по Киевской области возросло до 10, еще 100 человек получили ранения. В сообщении, опубликованном в Telegram-канале, Кравченко заявил, что удар был нанесен по месту проведения мероприятия.

Удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины

Кроме того, в МО РФ заявили, что ВС РФ в течение дня продолжили наносить удары по портам и объектам транспортной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ.

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными дронами поражены: в порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») объекты инфраструктуры логистического центра, где находились на хранении грузы военного назначения», а «в порту «Южный» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Южный») объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ».

Кроме того, мишенью удара в порту «Николаев» (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») стали два буксира, а на переходе морем (северо-восточнее острова Змеиный и в районе населённого пункта Затока) морское судно типа «балкер» и сухогруз, осуществлявшие доставку военных грузов в порт «Черноморск», - добавили в МО РФ.