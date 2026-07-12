Удары пришлись по объектам в портах Одессы и Черноморска Одесской области, утверждают в ведомстве

В Минобороны РФ сообщили о групповом ударе высокоточным оружием по портам Украины Удары пришлись по объектам в портах Одессы и Черноморска Одесской области, утверждают в ведомстве

ВС РФ ночью 12 июля нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по территории Украины, сообщили в Минобороны РФ.



«В результате поражены объекты портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске Одесской области, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, а также морские суда, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины»,- следует из публикации в Telegram-канале ведомства.



Сообщается, что в порту «Одесса» поражены государственное предприятие «Одесский морской торговый порт», объекты инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также логистического центра транспортной компании «Одтранс», осуществляющей перевозку грузов военного назначения.



В порту «Черноморск» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Черноморск») объекты инфраструктуры перегрузочного центра, используемого для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также резервуары для хранения горюче-смазочных материалов, следует из публикации.



Кроме того, в порту «Черноморск», поражены два сухогруза и морской паром, осуществлявшие доставку грузов для ВС Украины, а также патрульный катер прикрытия, утверждают в МО РФ.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВС Украины, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации живой силы противника в 158 районах, заявили в ведомстве.

