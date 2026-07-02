Населенный пункт в Донецкой области Украины был взят под контроль в результате «решительных действий» подразделений «Южной» группировки войск, - утверждают в МО РФ

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Пискуновка Населенный пункт в Донецкой области Украины был взят под контроль в результате «решительных действий» подразделений «Южной» группировки войск, - утверждают в МО РФ

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск населенного пункта Пискуновка в Донецкой области Украины. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в четверг, 2 июля.

Населенный пункт Пискуновка был взят под контроль в результате «решительных действий» подразделений «Южной» группировки войск, - отметили в ведомстве.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 153 районах», -следует из публикации.



«Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб и 631 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Силами Черноморского флота в северо-восточной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», - добавили в МО РФ.

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.