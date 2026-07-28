Населенный пункт в Донецкой области Украины был взят под контроль в результате «активных действий» подразделения группировки войск «Центр», - утверждают в российском ведомстве

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Красный Кут Населенный пункт в Донецкой области Украины был взят под контроль в результате «активных действий» подразделения группировки войск «Центр», - утверждают в российском ведомстве

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск населенного пункта Красный Кут в Донецкой области Украины. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства во вторник, 28 июля.

Согласно сообщению, населенный пункт был взят под контроль в результате «активных действий» подразделения группировки войск «Центр».

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах», - следует из публикации.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 17 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 842 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - добавили в МО РФ.

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.

