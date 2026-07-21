«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ», - сообщили также в МО РФ

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Волоховское «Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ», - сообщили также в МО РФ

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск населенного пункта Волоховское в Харьковской области Украины. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства во вторник, 21 июля.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Волоховское Харьковской области», - утверждают в российском ведомстве.

Кроме того, в Минобороны сообщили о нанесении ударов по украинским портам, используемым в интересах доставки грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) .

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ. В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту «Одесса» поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ», - следует из публикации.

В ведомстве отметили, что «оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах».

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 11 управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 655 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - добавили в МО РФ.

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.