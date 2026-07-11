«Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области», - утверждают в МО РФ

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Бачевск «Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области», - утверждают в МО РФ

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск населенного пункта Бачевск в Сумской области Украины. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в субботу, 11 июля.

«Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Бачевск Сумской области», - следует из публикации.

Кроме того, в российском ведомстве сообщили, что «оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152-х районах».

«Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - отметили в МО РФ.

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.