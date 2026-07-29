В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в Украине

Olga Keskin
29 Июля 2026•Обновить: 29 Июля 2026
В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск двух населенных пунктов в Украине. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в среду, 29 июля.
«Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь Сумской области», - следует из публикации.
Кроме того, в российском оборонном ведомстве утверждают, что населенный пункт Светлое в Донецкой области Украины был взят под контроль в результате «решительных действий» подразделения группировки войск «Центр».
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение складам, вооружения, боеприпасов и горючего, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 137 районах», - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ также сообщили, что «средствами противовоздушной обороны сбиты шесть управляемых авиационных бомб, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 619 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».
«Самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ», - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.