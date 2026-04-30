В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в Украине

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск двух населенных пунктов в Украине. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в четверг, 30 апреля.

«Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Корчаковка Сумской области», - следует из публикации.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль населенного пункта Новоалександровка в Донецкой области в «результате решительных действий» подразделения группировки войск «Центр».

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе», - говорится в сообщении.

В ведомстве утверждают, что «средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 571 беспилотный летательный аппарат самолетного типа».

«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», - добавили в МО РФ.

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.