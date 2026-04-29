В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль двух населенных пунктов в Украине

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск двух населенных пунктов в Украине. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в среду, 29 апреля.

«Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка Сумской области», - следует из публикации.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль одноименного населенного пункта в Донецкой области в «результате решительных действий» подразделения «Южной» группировки войск.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, местам сборки, хранения, запуска беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах», - говорится в сообщении.

« Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб и 303 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - добавили в МО РФ

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.