В ведомстве утверждают, что город в Донецкой области был взят под контроль в результате «активных действий» подразделения группировки войск «Центр»

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль города Белицкое В ведомстве утверждают, что город в Донецкой области был взят под контроль в результате «активных действий» подразделения группировки войск «Центр»

В Минобороны РФ сообщили о взятии под контроль российских войск города Белицкое в Донецкой области Украины. Об этом говорится в сводке российского оборонного ведомства в четверг, 23 июля.

В ведомстве утверждают, что город Белицкое был взят под контроль в результате «активных действий» подразделения группировки войск «Центр».

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах», - следует из публикации.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 480 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - добавили в МО РФ.

Стоит отметить, что украинская сторона, как правило, не подтверждает исходящую от РФ информацию.