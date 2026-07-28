В Минобороны РФ сообщили об ударах по украинским судам, используемым в военных целях

Olga Keskin
28 Июля 2026•Обновить: 28 Июля 2026
В Министерстве обороны России сообщили об ударах по украинским портам и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).
«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Ударными беспилотными летательными аппаратами в северо-западной акватории Черного моря поражено судно типа «балкер», осуществлявшее доставку военных грузов», - следует из публикации.
В российском ведомстве отметили, что в порту «Николаев» мишенью удара стало килекторное судно.