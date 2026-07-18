Сообщается, что «в районе острова Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ»

В Минобороны РФ сообщили об ударах по портам Одессы и Черноморска Сообщается, что «в районе острова Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ»

В Минобороны РФ сообщили о продолжении нанесения ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины, используемым в интересах доставки грузов для ВСУ. В результате ударов высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами в порту «Одесса» поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенные для обеспечения ВСУ», - следует из публикации.

Кроме того, в российском ведомстве отметили, что «в порту Черноморск и на переходе морем поражены два морских судна, осуществлявших доставку грузов военного назначения».

В Минобороны утверждают, что «в порту «Одесса» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Одесса») поражены объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки горюче-смазочных материалов, и резервуары с ГСМ, предназначенными для обеспечения ВСУ», а в порту «Черноморск» (государственное предприятие «Морской торговый порт «Черноморск») Одесской области - контейнеровоз, осуществлявший разгрузку боеприпасов.

Отмечается, что «в районе острова Змеиный на переходе морем поражен сухогруз, осуществлявший перевозку грузов для ВСУ».

«Кроме того, в районе населенного пункта Рыбаковка (14 км зап. Очаков) поражены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун-2», - следует из публикации.