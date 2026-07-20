Также поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, цехи сборки и хранения безэкипажных катеров

В Минобороны РФ сообщили об ударах по местам сборки и хранения БПЛА в Украине Также поражены объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, цехи сборки и хранения безэкипажных катеров

ВС РФ нанесли удары по местам сборки и хранения БПЛА большой дальности Украины, сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 20 июля.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов большой дальности, логистическому центру, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, цехам сборки и хранения безэкипажных катеров»,- следует из текста сводки российского оборонного ведомства в понедельник, 20 июля.

Также сообщается о нанесении ударов по пунктам временной дислокации живой силы противника в 142 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, четыре снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 917 БПЛА, утверждают в оборонном ведомстве.

Также сообщается, что силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера ВС Украины.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 185 525 беспилотных летательных аппаратов, 666 зенитных ракетных комплексов, 30 222 танка и других боевых бронированных машин, 1 761 боевая машина реактивных систем залпового огня, 35 829 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 970 единиц специальной военной автомобильной техники», - следует из текста сводки о ходе «спецоперации».

