В Минобороны РФ сообщили об отработке готовности к применению ядерного оружия

ВС РФ отработали приведение соединений и воинских частей в высшие степени боевой готовности к применению ядерного оружия. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ 20 мая.

«В рамках учений ядерных сил отработаны практические мероприятия приведения соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности.Обеспечена доставка ядерных боеприпасов в полевые пункты хранения позиционных районов ракетных бригад», - следует из публикации.

Отмечается, что «личным составом ракетных соединений выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М», снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный позиционный район для подготовки к проведению ракетных пусков».

Согласно сообщению, всего к учению привлечено более 64 тыс. личного состава, свыше 7800 ед. ВВСТ, в том числе свыше 200 ракетных пусковых установок, более 140 летательных аппаратов, 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, из которых 8 ракетных подводных лодок стратегического назначения.

«Также в ходе учения отрабатываются вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Республики Беларусь», - добавили в МО РФ.

РФ и Беларусь проводят совместные ядерные учения — третьи с тех пор, как Москва разместила в соседней республике ядерное оружие. Учения пройдут с 19 по 21 мая.