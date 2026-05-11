В Минобороны РФ заявили о 23 802 нарушениях режима прекращения огня со стороны Украины По данным ведомства, ВС Украины нанесли 6905 ударов с применением беспилотников

В период действия режима прекращения огня в зоне «специальной военной операции» зафиксировано 23 802 случая нарушения перемирия украинской стороной.

Об этом Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации сообщил в понедельник, 11 мая.

В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего ВС РФ в дни празднования 81-й годовщины Победы с нуля часов 8 мая все группировки российских войск в зоне «специальной военной операции» продолжают строго соблюдать режим прекращения огня и оставаться на ранее занятых рубежах и позициях, отметили в ведомстве.

Несмотря на объявление режима перемирия, противник наносил удары с использованием БПЛА и вел артиллерийский огонь по позициям российских войск, отметили в МО РФ.

«За истекшие сутки ВСУ предприняли 12 попыток атак и совершили 767 обстрелов позиций наших войск из реактивных систем залпового огня, артиллерийских орудий и минометов. Нанесли 6905 ударов с использованием БПЛА. Всего в период действия режима прекращения огня в зоне специальной военной операции зафиксировано 23802 случая нарушения перемирия украинской стороной», - следует из текста.

Кроме того, противник в течение суток наносил удары по гражданским объектам в Белгородской области с применением 18 БПЛА, включая восемь самолетного и 10 коптерного типа, в результате чего ранены двое местных жителей, повреждены три автомобиля, здание магазина, многоквартирный дом и два частных домовладения, отметили в ведомстве.

«ВС РФ зеркально реагировали на действия ВСУ. Вели ответный огонь по позициям реактивных систем залпового огня, артиллерии и минометов. Поражали пункты управления и места запуска беспилотных летательных аппаратов»,- заявили в Минобороны.

Также сообщается, что средствами противовоздушной обороны сбиты 85 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 144 888 беспилотных летательных аппаратов, 661 зенитный ракетный комплекс, 29 260 танков и других боевых бронированных машин, 1 718 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 864 орудия полевой артиллерии и миномета, 61 323 единицы специальной военной автомобильной техники»,- утверждают в ведомстве.

Украинская сторона приведенную информацию не подтверждает.​​​​​​​

