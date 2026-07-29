По данным российского военного ведомства, в ночь на 29 июля были поражены объекты хранения военных грузов и топлива в порту Николаева, а также два сухогруза, следовавшие в порты Одессы и Черноморска

В Минобороны РФ заявили о продолжении ударов по украинским портам и судам По данным российского военного ведомства, в ночь на 29 июля были поражены объекты хранения военных грузов и топлива в порту Николаева, а также два сухогруза, следовавшие в порты Одессы и Черноморска

В Минобороны РФ сообщили о продолжении нанесения ударов по портам Украины и морским судам в течение вечера 28 июля и ночи 29 июля.

«В течение вечера 28 июля и ночи 29 июля Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах доставки грузов для ВСУ (Вооруженных сил Украины)», - следует из публикации оборонного ведомства.

Утверждается, что «в результате ударов беспилотными летательными аппаратами в порту «Николаев» (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») поражены объекты хранения грузов военного назначения и резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ».

«Вчера вечером российскими беспилотными летательными аппаратами на переходе морем восточнее Одессы нанесено поражение двум морским судам типа «сухогруз», доставлявшим вооружение и военное имущество в порты «Одесса» и «Черноморск»», - отмечается в сообщении.