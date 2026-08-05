В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 БПЛА над регионами РФ и аннексированным Крымом

В Минобороны РФ заявили о поражении ряда логистических объектов в Киеве и Киевской области В течение ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 БПЛА над регионами РФ и аннексированным Крымом

Вооруженные Силы РФ нанесли ночью массированный удар по логистическим центрам в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны в среду, 5 августа.

Сегодня ночью ВС РФ нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности, в результате которого поражены транспортно-логистические и распределительные центры в городе Киеве и Киевской области, следует из публикации на канале российского оборонного ведомства в социальной сети.

По данным МО РФ, в городе Киев поражены логистический центр «МЛП-Чайка», задействованный для хранения и распределения комплектующих для БПЛА большой и средней дальности, инновационный терминал и логистический центр «Новая почта» – являющиеся крупнейшими автоматизированными сортировочными комплексами, осуществляющими хранение и распределение товаров двойного назначения, в том числе для производства БПЛА большой и средней дальности, а также роботизированных комплексов и средств радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, ВС РФ поразили транспортно-логистический центр «Транс-логистик», осуществляющий производство БПЛА различных модификаций, а также хранение и распределение материально-технических средств в интересах ВС Украины, логистический центр «Эпицентр» Киев, являющийся крупным автоматизированным складом данной компании, обеспечивающим обработку заказов, сортировку, хранение и доставку товаров двойного назначения и комплектующих для производства БПЛА, утверждают в ведомстве.

В Киевской области поражены логистический центр «Терминал Бровары», осуществляющий хранение комплектующих для БПЛА большой и средней дальности, в том числе иностранного производства, транспортно-логистический центр Бровары «Рабен Украина» – крупный узел по распределению и хранению комплектующих для БПЛА различного назначения, логистический центр «Бровары», являющийся крупным сортировочным комплексом компании «Новая почта», осуществляющий хранение БПЛА самолетного типа и комплектующих к ним, заявили в ведомстве.

Кроме того, на переходе морем южнее Одессы поражены три сухогруза, осуществлявшие доставку вооружения и военного имущества для ВС Украины, утверждают в МО РФ.

Украинские власти в среду, 5 августа сообщили о 15 погибших и более 50 пострадавших в результате массированной ночной атаки на Киевскую область.

- За ночь средства ПВО перехватили 475 дронов над регионами РФ

В другой публикации ведомства говорится, что в течение ночи российские ПВО перехватили и уничтожили 475 БПЛА.

«В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 4 августа до 08.00 мск 5 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - следует из текста.

Дроны, как отмечается, нейтрализованы над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, аннексированного Крыма, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.

- Склад Wildberries в Тульской области РФ подвергся атаке БПЛА

Логистический объект Wildberries в Тульской области России загорелся после атаки БПЛА, сообщили в компании.

«На логистическом объекте компании в Тульской области работают пожарные расчеты, из-за атаки возникло возгорание. На объекте была проведена заблаговременная эвакуация», - говорится в сообщении пресс-службы компании в Телеграме.

В компании отметили, что прием текущих поставок временно ограничен, они перенаправлены на другие объекты.

Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что в результате атаки украинских БПЛА в Тульской области пострадал один человек.

- Три мирных жителя в Белгородской области ранены в результате атаки

В результате атаки беспилотников ВСУ было ранено три мирных жителя в Белгородской области, сообщил оперштаб региона в среду.

«Двоих пострадавших доставили в Грайворонскую ЦРБ. У женщины множественные осколочные ранения тела - состояние тяжелое. Мужчина получил осколочные ранения плеча и голени. Для продолжения лечения они будут переведены в медицинское учреждение г. Белгорода», - говорится в сообщении в мессенджере Max.

Кроме того, в городе Шебекино FPV-дрон ударил по автомобилю. Женщину в тяжёлом состоянии с травматической ампутацией голени бойцы «Орлана» доставили в Шебекинскую ЦРБ. Транспортное средство повреждено, уточнили в штабе.

- Атаки дронов на российские регионы

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне «специальной военной операции» в Украине. В августе 2023 года в офисе украинского президента заявили, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В начале марта 2023 года президент Владимир Зеленский заявил, что весь мир видит результаты применения Украиной дронов собственного производства по стратегическим объектам на территории России. «Думаю, все видят, что наши дроны работают. И работают дальнобойно. Наша дальнобойность – это реальное приближение безопасности для всех», -заявил глава украинского государства в видеообращении после массированной атаки дронов на регионы РФ, включая Московскую область.

Зеленский подчеркнул, что «Украина будет наносить российскому государству ответные потери – вполне справедливо». В мае 2023 дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и аннексированный Крым.

В июне 2026 года Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3000 километров, и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ. «Мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2,5 тысячи километров. Они будут летать на расстояние более 3000 км — это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем», - заявил глава государства.

