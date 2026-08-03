Группировка войск «Север» взяла под контроль населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка Харьковской области

В Минобороны РФ заявили о переходе под контроль российской армии еще двух населенных пунктов Группировка войск «Север» взяла под контроль населенные пункты Белый Колодезь и Устиновка Харьковской области

В Минобороны РФ заявили о переходе под контроль российской армии населенных пунктов Белый Колодезь и Устиновка Харьковской области.

Как следует из текста сводки о проведении «специальной военной операции», опубликованного в соцсети, контроль над населенными пунктами установлен благодаря «активным действиям» подразделения группировки войск «Север».

Сообщается, что оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам транспортной, энергетической инфраструктуры и логистическим центрам, «используемым в интересах ВС Украины», местам производства и хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации живой силы противника в 151 районе.

Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 651 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, отметили в ведомстве.

Силами морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВС Украины, следует из сводки.

Всего с начала проведения «спецоперации», как утверждает МО РФ, поражены 673 самолета, 284 вертолета, 196 070 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 411 танков и других боевых бронированных машин, 1 768 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 016 орудий полевой артиллерии и минометов, 68 210 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Украинская сторона приведенную информацию не подтверждает.