В Минобороны РФ заявили о переходе еще двух селений под контроль российских войск По данным ведомства, под контроль армии перешли Таратутино в Сумской области и Ильичовка Донецкой области

В Минобороны РФ сообщили о переходе под контроль российской армии населенного пункта Таратутино.

Об этом говорится в тексте сводки о ходе проведения «специальной военной операции», опубликованном Департаментом информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ в понедельник, 27 апреля.

Контроль над селением в Сумской области установили подразделения группировки войск «Север» в результате «активных боевых действий», отметили в ведомстве.

Кроме того, подразделения группировки войск «Запад» «решительными действиями» установили контроль над населенным пунктом Ильичовка Донецкой области, следует из текста сводки.

Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, а подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, утверждают в МО РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад и двух штурмовых полков ВС Украины», - следует из текста.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение месту производства беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВС Украины, а также пунктам временной дислокации живой силы противника в 143 районах, отметили в Министерстве обороны РФ.

Средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы и 114 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, следует из текста. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 138 166 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 29 061 танк и другие боевые бронированные машины, 1 711 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 632 орудия полевой артиллерии и миномета, 60 276 единиц специальной военной автомобильной техники»,- утверждают в ведомстве.

Украинская сторона приведенные цифры и статистику не подтвердила.