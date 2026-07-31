Российские военные взяли под контроль поселки Веровка в Харьковской области и Стенки в Донецкой области, утверждают в ведомстве

В Минобороны РФ заявили о переходе двух поселков под контроль российской армии Российские военные взяли под контроль поселки Веровка в Харьковской области и Стенки в Донецкой области, утверждают в ведомстве

В Минобороны РФ заявили о переходе под контроль российской армии еще двух населенных пунктов.

Как следует из текста сводки, опубликованного пресс-службой оборонного ведомства в соцсетях, с 25 по 31 июля ВС РФ нанесены массированный и 15 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА, в результате которых поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВС Украины, военные аэродромы, склады вооружения и боеприпасов, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации живой силы противника.

Кроме того, как сообщается, поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, «используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов, предназначенных для ВСУ».

В течение недели поражено 31 морское судно, «используемое в интересах ВС Украины», в том числе 23 типа «сухогруз», четыре типа «балкер», два буксира, килекторное судно и десантный катер, утверждают в ведомстве.

«На прошедшей неделе активными действиями подразделений группировки войск «Север» взяты под контроль населенные пункты Новая Сечь, Могрица, Малая Слободка Сумской области и Юрченково Харьковской области, а вчера установлен контроль над населенным пунктом Веровка Харьковской области», - напомнили в МО РФ.

Сообщается , что накануне «решительными действиями» подразделений «Южной» группировки войск взят под контроль населенный пункт Стенки Донецкой области.

В ведомстве напомнили, что также на прошедшей неделе подразделения группировки войск «Центр» взяли под свой контроль населенные пункты Шевченко, Торское, Красный Кут, Светлое и Красноярское Донецкой области.

В течение недели «активными действиями» подразделений группировки войск «Восток» взят под контроль населенный пункт Коммунаровка Днепропетровской области, утверждают в ведомстве.



Средствами противовоздушной обороны сбиты 69 управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 5103 БПЛА, следует из текста сводки.

Кроме того, как сообщается, силами Черноморского флота нейтрализованы три безэкипажных катера ВС Украины.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 193 518 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30 380 танков и других боевых бронированных машин, 1 766 боевых машин реактивных систем залпового огня, 35 963 орудия полевой артиллерии и минометов, 67 917 единиц специальной военной автомобильной техники», - заявили в МО РФ.

Украинская сторона информацию о переходе под контроль российской армии населенных пунктов Веровка и Стенки не подтвердила.