В Минобороны РФ заявили о «групповом ударе» по объектам ВПК Украины в Киеве

Olga Keskin
08 Июля 2026•Обновить: 08 Июля 2026
В Министерстве обороны России сообщили о нанесении «группового удара» по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве.
«Сегодня ночью, в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве», следует из публикации,
В ведомстве утверждают, что «в результате удара поражены: промышленное предприятие компании «САМСУНГ-УКРАИНА», на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также «цех по сборке БПЛА большой и средней дальности».