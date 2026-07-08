Удар был нанесен в ответ на атаки Киева на гражданскую инфраструктуру на территории России, - МО РФ

В Минобороны РФ заявили о «групповом ударе» по объектам ВПК Украины в Киеве Удар был нанесен в ответ на атаки Киева на гражданскую инфраструктуру на территории России, - МО РФ

В Министерстве обороны России сообщили о нанесении «группового удара» по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве.

«Сегодня ночью, в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру на территории России, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины в городе Киеве», следует из публикации,

В ведомстве утверждают, что «в результате удара поражены: промышленное предприятие компании «САМСУНГ-УКРАИНА», на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», а также «цех по сборке БПЛА большой и средней дальности».