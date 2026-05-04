В Минобороны РФ заявили об ударах по местам хранения дронов ВС Украины Поражены склады боеприпасов и места хранения и подготовки к запуску БПЛА, утверждают в ведомстве

Российские военные в течение суток нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины, которые используются в интересах Вооруженных сил Украины, складам боеприпасов, местам хранения украинских беспилотников, заявили в Минобороны РФ в понедельник.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, складам боеприпасов, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов», - говорится в сводке о ходе «специальной военной операции», размещенной на сайте ведомства.

По данным МО РФ, также удары нанесены по пунктам временной дислокации украинских сил в 142 районах.

Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, подразделения группировок войск «Запад» и «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, а подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, следует из текста.

Также сообщается, что средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 507 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 141 646 беспилотных летательных аппаратов, 658 зенитных ракетных комплексов, 29 161 танк и других боевых бронированных машин, 1 714 боевых машин реактивных систем залпового огня, 34 749 орудий полевой артиллерии и минометов, 60 777 единиц специальной военной автомобильной техники»,- заявили в оборонном ведомстве.

Украинская сторона приведенную информацию не подтвердила.