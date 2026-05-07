«7 мая 2026 года Вооруженные силы (ВСУ) предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе города Санкт-Петербурга»,- МО РФ

В Минобороны РФ заявили об обнаружении французских Rafale и F-16 над Латвией «7 мая 2026 года Вооруженные силы (ВСУ) предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе города Санкт-Петербурга»,- МО РФ

Российские средства контроля воздушного пространства выявили два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16 в воздухе над территорией Латвии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ 7 мая.

Согласно сообщению, «7 мая 2026 года Вооруженные силы (ВСУ) предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе города Санкт-Петербурга».

«Около 3 часов 20 минут мск средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России в воздушном пространстве Латвийской республики была обнаружена группа из шести БПЛА. Одновременно в воздухе над территорией Латвии российскими средствами контроля воздушного пространства были выявлены два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16»,- говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что «около четырех часов утра отметки пяти из шести обнаруженных БПЛА пропали в районе города Резекне на востоке Латвии».

«Шестой БПЛА после входа в российское воздушное пространство в 4 часа 41 минут мск был сбит российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Лихачево (78 км юго-восточнее Пскова)»,- указали в пресс-службе.

«В результате проведенной экспертизы упавших обломков атаковавшая из воздушного пространства Латвии воздушная цель идентифицирована как БПЛА Ан-196 «Лютый» украинского производства», - утверждают в МО РФ.

Ранее Национальные вооруженные силы (НВС) сообщили, что были зафиксированы два беспилотных летательных аппарата, упавших на территории Латвии.

Отмечается, что в Резекне в результате инцидента с дроном были повреждены четыре нефтяных резервуара, в которых не было нефтепродуктов.