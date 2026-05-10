В Минобороны ОАЭ сообщили о перехвате 2 БПЛА, запущенных из Ирана

Ali Semerci, Ulviyya Amoyeva
10 Май 2026•Обновить: 10 Май 2026
Средства ПВО в ОАЭ перехватили 2 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), запущенных из Ирана. Об этом в воскресенье, 10 мая сообщили в Минобороны ОАЭ.
Отмечается, что с первого дня иранских атак системы ПВО ОАЭ перехватили 551 баллистическую ракету, 29 крылатых ракет и 2265 БПЛА.
Уточняется, что за последние несколько часов жертв и раненых не зафиксировано.
В ведомстве подчеркнули, что ОАЭ находится в состоянии полной готовности и высокой боеготовности к любым попыткам, угрожающим ее безопасности.
Все необходимые меры для защиты суверенитета, безопасности и стабильности страны будут решительно продолжаться, заверили в Министерстве.