В Минобороны ОАЭ сообщили о перехвате 2 БПЛА, запущенных из Ирана

Средства ПВО в ОАЭ перехватили 2 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), запущенных из Ирана. Об этом в воскресенье, 10 мая сообщили в Минобороны ОАЭ.

Отмечается, что с первого дня иранских атак системы ПВО ОАЭ перехватили 551 баллистическую ракету, 29 крылатых ракет и 2265 БПЛА.

Уточняется, что за последние несколько часов жертв и раненых не зафиксировано.

В ведомстве подчеркнули, что ОАЭ находится в состоянии полной готовности и высокой боеготовности к любым попыткам, угрожающим ее безопасности.

Все необходимые меры для защиты суверенитета, безопасности и стабильности страны будут решительно продолжаться, заверили в Министерстве.