В МИД Украины послу Израиля вручат ноту протеста По словам главы МИД, трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на законный запрос Украины относительно предыдущего судна, доставившего «похищенный груз» в Хайфу

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Израиля для вручения ноты протеста в связи с судном, загруженным украинским зерном, которое по утверждениям украинской стороны «было похищено Россией с оккупированных территорий».

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети американской компании X.

«Дружественные украинско-израильские отношения могут принести пользу обеим странам, и незаконная торговля России похищенным украинским зерном не должна подрывать их»: - написал министр.

По словам политика, трудно понять отсутствие адекватной реакции Израиля на законный запрос Украины относительно предыдущего судна, доставившего похищенный груз в Хайфу.

«Теперь, когда в Хайфу прибыло еще одно такое судно, мы вновь предупреждаем Израиль о недопустимости принятия похищенного зерна и нанесения ущерба нашим отношениям» - подчеркнул глава МИД Украины.

Сибига добавил, что в связи с этим «мы уже официально вызвали посла Израиля в МИД завтра утром (28 апреля -АА) для вручения ноты протеста и требования принятия соответствующих мер».

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар отреагировал на заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги, который через социальные сети предостерег Тель-Авив от шагов, способных навредить двусторонним отношениям, обвинив Израиль в приеме зерна, якобы «похищенного Россией у Украины».

В публикации в социальной сети fамериканской компании X Саар отметил, что утверждения о том, что судно с зерном, якобы «похищенным у Украины», прибыло в израильский порт Хайфа, не подкреплены доказательствами.

Обращаясь к своему украинскому коллеге, Саар заявил: «Дипломатические отношения, особенно между дружественными странами, не ведутся через Twitter или СМИ».

Он подчеркнул, что Киев пока не представил доказательств в поддержку своих обвинений, добавив: «Вы даже не обратились с запросом о правовой помощи, прежде чем прибегнуть к СМИ и социальным сетям».

Саар также сообщил, что данный инцидент будет изучен.