Беседа стала продолжением диалога после недавних контактов сторон в Ереване

В МИД Украины заявили о заинтересованности Киева и Тбилиси в нормализации отношений Беседа стала продолжением диалога после недавних контактов сторон в Ереване

Киев и Тбилиси заинтересованы в нормализации украинско-грузинских отношений и дальнейшем развитии двустороннего сотрудничества. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига по итогам телефонного разговора с вице-премьером, министром иностранных дел Грузии Макой Бочоришвили.

Текст заявления опубликовала пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины в среду, 6 мая.

По словам главы украинского МИД, беседа стала продолжением диалога после недавних контактов сторон в Ереване.

«Во время сегодняшнего разговора мы отметили конструктивный диалог между нашими странами и согласились относительно взаимной заинтересованности в нормализации украинско-грузинских отношений», - заявил Сибига.

Министры обсудили двусторонние отношения, а также взаимодействие в рамках международных организаций. Стороны, по словам Сибиги, подтвердили открытость к дальнейшему развитию сотрудничества и поддержанию активных контактов.

Ранее Сибига также провел телефонные переговоры с главой МИД Швейцарии Иньяцио Кассисом и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. На фоне этих контактов украинская сторона продолжила серию консультаций с зарубежными партнерами по двусторонней повестке и вопросам взаимодействия на международных площадках.