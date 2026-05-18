В МИД Турции назвали вмешательство Израиля в отношении «Global Sumud» новым актом пиратства Во внешнеполитическом ведомстве осудили атаку на корабли флотилии в международных водах

МИД Турции осудило вмешательство израильских сил в международных водах в отношении флотилии «Global Sumud», направляющейся к берегам сектора Газа для прорыва блокады и доставки гуманитарной помощи.

В МИД напомнили, что на борту кораблей, входящих в состав флотилии находятся граждане около 40 стран. «Атаки Израиля и его политика запугивания никоим образом не смогут помешать международному сообществу в стремлении к справедливости и солидарности с палестинским народом», - подчеркивается в заявлении.

Также отмечается, что Израиль должен немедленно прекратить вмешательство и безоговорочно освободить задержанных участников флотилии.

В МИД Турции заявили, что предпринимаются необходимые шаги для обеспечения безопасного возвращения на родину турецких граждан, находящихся на кораблях флотилии, ситуация отслеживается в координации с другими странами.

В Анкаре обратились к международному сообществу с призывом незамедлительно занять единую и решительную позицию в ответ на действия Израиля, попирающие нормы права.

Атака на суда Global Sumud

Кризисный штаб Global Sumud в понедельник, 18 мая сообщил об атаке израильской армии на суда флотилии в международных водах Средиземного моря с целью захвата.

В районе местоположения флотилии у берегов Кипра замечены два военных корабля, отметили в штабе, также опубликовав кадры приближения двух военных катеров к судам.

В прямом эфире, который вели активисты флотилии, было отчетливо видно, как участники миссии выбрасывают телефоны за борт и поднимают руки вверх при приближении израильских военных.

Представители кризисного штаба также сообщили, что израильские военные высадились на некоторые суда, прервана связь с 23 кораблями флотилии. Кроме того, сообщается о незаконном задержании около 100 активистов.