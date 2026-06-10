«В рамках контактов с сирийскими партнерами обсуждается и проблематика нашего военного присутствия в Сирийской Арабской Республике, в том числе в контексте возможного переформатирования функционала российских военных объектов», - Мария Захарова

В МИД РФ сообщили о переговорах по возможному «переформатированию» российских военных объектов в Сирии «В рамках контактов с сирийскими партнерами обсуждается и проблематика нашего военного присутствия в Сирийской Арабской Республике, в том числе в контексте возможного переформатирования функционала российских военных объектов», - Мария Захарова

В Москве заявили об обсуждении с сирийской стороной темы военного присутствия РФ в Сирии, в том числе в контексте возможного «переформатирования» функционала российских военных объектов. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наше российско-сирийское сотрудничество развивается очень активно. Работа, направленная на расширение многопрофильного взаимодействия между нашими странами, продолжается. В эти усилия вовлечены как государственные ведомства, так и предпринимательские круги России и Сирии. Активно используется для продвижения двустороннего взаимодействия формат постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В рамках контактов с сирийскими партнерами, конечно, обсуждается и проблематика нашего военного присутствия в Сирийской Арабской Республике, в том числе в контексте возможного переформатирования функционала российских военных объектов, но это опять же компетенция нашего силового блока - министерства обороны», - сказала Захарова.

Дипломат отметила, что обсуждение вопросов военного присутствия и военного сотрудничества по понятным причинам, как правило, проходит в закрытом формате.

Со стороны РФ в ответ на очередной санкционный пакет ЕС последуют «действенные жесткие шаги»

Кроме того, официальный представитель МИД заявила, что Россия «решительно осуждает любые нелегитимные односторонние принудительные меры».

«Все больше государств разделяют и поддерживают такой подход. Разумеется, с нашей стороны в ответ на очередной санкционный пакет Евросоюза последуют действенные жесткие шаги», - пообещала дипломат.

По словам Захаровой, Брюссель никак не хочет понять, что санкционными пакетами не сможет повлиять на суверенную политику РФ.

При этом дипломат отметила, что нелегитимные санкции ЕС все больше приобретают международный характер и вызывают недовольство у стран мирового большинства.

Официальный представитель МИД РФ также обвинила Евросоюз в угрозе безопасности мореплавания.

«Досмотр и задержание гражданских судов, которые отвечают всем критериям свободного и беспрепятственного судоходства, под надуманным предлогом, без санкции Совета Безопасности ООН и вопреки международному морскому праву являются противоправными действиями. Тем самым Европейский союз несет прямую угрозу безопасности мореплавания, так как использует военно-морские силы для запугивания коммерческих перевозчиков», - сказала дипломат, комментируя решение ЕС дать разрешение боевым кораблям задерживать в Средиземном море танкеры, которые в Брюсселе относят к так называемому «теневому флоту» РФ.

По словам дипломата, Россия оставляет за собой право использовать весь арсенал политических, правовых и других имеющихся в ее распоряжении инструментов для защиты морской безопасности и законных интересов грузоотправителей и судовладельцев.

«Ответственность за любые возможные инциденты и рост напряженности в акватории Средиземного моря полностью ляжет на инициаторов эскалации в лице вот этой самой [главы европейской дипломатии Каи] Каллас и всей этой компании махинаторов», - добавила она.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ заявила, что Россия не будет терпеть «иждивенческую позицию» властей Армении по отношению к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС).

«Своих сограждан республиканское руководство пытается убедить в том, что якобы пока никакого выбора, теперь уже так ставится вопрос, между ЕС и ЕАЭС делать не нужно. Можно, мол, получать все преференции от евразийской интеграции и параллельно готовить себя к запросу в членство в другом экономическом блоке. Нет, не можно. Такую иждивенческую позицию в отношении к объединению ЕАЭС терпеть мы не намерены», - подчеркнула дипломат.

Захарова также заявила о неприемлемости оказания давления в ходе парламентских выборов в Армении.

«Тотальное давление, и я хочу сказать, что мы характеризуем его как беспрецедентное давление на оппозицию, аресты даже в день волеизъявления политиков и общественников, которые выступают в первую очередь за национальные интересы Армении, а им в полной мере отвечает сохранение и укрепление российско-армянских отношений, - для нас все это непонятно и, главное, для нас это абсолютно неприемлемо. Я не знаю, насколько вообще для современного демократического государства могут быть приемлемыми аресты тех людей, которые участвуют в электоральных процессах в день выборов или накануне по абсолютно надуманным предлогам, и вот эта абсолютно недопустимая, чудовищная атмосфера репрессий», - сказала дипломат, указав на, что та атмосфера, при которой проходил весь электоральный процесс в Армении вызывает закономерные вопросы у российской стороны.«Один из них: насколько в Ереване готовы на практике следовать провозглашаемым армянским руководством принципам демократии и верховенства права? Предлагаю дождаться окончательных результатов выборов. В Москве самым внимательным образом наблюдают за происходящим», -отметила она.

Кроме того, дипломат выразила сомнение, что Европейский союз готов предоставить членство Армении.

«Мы фиксируем, что власти Армении форсированными темпами двигались в сторону Европейского союза на словах, заявлениях, каких-то своих действиях, всячески это демонстрируя. Ждут ли их там? Сколько можно этот риторический вопрос задавать? По-моему, ответ уже очевиден: не ждут даже тех, кто был кандидатом. Уж если нет никаких статусов приближенных к кандидатству, то очевидно, что не ждут», - выразила уверенность Захарова.

Дипломат также заявила о готовности Москвы углублять российско-грузинские связи.

«Мы с пониманием воспринимаем попытки Тбилиси покончить с диктатом извне, взаимодействовать с зарубежными партнерами на равной, взаимоуважительной основе. Готовы углублять российско-грузинские связи, которые выступают одним из главных факторов экономического подъема Грузии. Делаем это с чистым сердцем, открытой душой», - сказала она.

Москва, по словам Захаровой, «открыта к расширению сотрудничества с Тбилиси» на взаимоуважительной основе.

«Тбилиси сделал твердый и осознанный выбор в пользу возвращения стране суверенитета, обеспечения интересов грузинского народа, а я бы еще добавила, достоинства своей стране и своему народу», - добавила она.