В ведомстве заявили о необходимости того, чтобы все вовлечённые в вооружённое противостояние стороны «чётко следовали достигнутым ирано-американским пониманиям» и не допускали новой эскалации

В МИД РФ приветствовали соглашение США и Ирана о прекращении конфликта В ведомстве заявили о необходимости того, чтобы все вовлечённые в вооружённое противостояние стороны «чётко следовали достигнутым ирано-американским пониманиям» и не допускали новой эскалации

Москва приветствует достижение договорённости о прекращении военного конфликта между США и Ираном, зафиксированной президентами двух стран – Дональдом Трампом и Масудом Пезешкианом – в дистанционном формате. Об этом говорится в сообщении МИД РФ в связи с заключением меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.

«Рассчитываем, что установление мира будет способствовать восстановлению доверия в отношениях между государствами по обе стороны Персидского залива, а возобновление безопасной и беспрепятственной навигации через Ормузский пролив, как она и осуществлялась вплоть до 28 февраля сего года, поможет уменьшению волатильности на глобальных энергетических и продовольственных рынках, которая прежде всего задевает интересы наиболее уязвимых стран», - говорится в сообщении.

В МИД также отметили «демонстрируемый Вашингтоном и Тегераном твёрдый обоюдный настрой на неукоснительное соблюдение условий подписанного меморандума о взаимопонимании». «Отдаём должное энергичным и результативным усилиям пакистанских и катарских посредников с целью разрешения имеющихся противоречий переговорным путём. В предстоящий чувствительный и ответственный период выработки комплексного соглашения крайне важно, чтобы все вовлечённые в вооружённое противостояние стороны чётко следовали достигнутым ирано-американским пониманиям и не допускали новой опасной эскалации напряжённости в регионе, в том числе в Ливане», - подчеркнули в российском ведомстве.

«Подтверждение Ираном своей неизменной приверженности обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия – лучший ответ на любые нападки и голословные обвинения в адрес Тегерана со стороны тех, кто стремится поставить под вопрос его законные права на освоение и использование атомной энергии в мирных целях», - отметили в МИД.

В РФ также выразили «готовность и далее оказывать весомую дипломатическую поддержку усилиям, направленным на устойчивую и долгосрочную стабилизацию обстановки на Ближнем Востоке».

«30 мая сего года передали арабским и иранским партнёрам в регионе обновлённую версию российской Концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива, которая предусматривает поэтапное продвижение к разблокированию конфликтных ситуаций, принцип единой и неделимой безопасности, разработку мер по укреплению доверия, обеспечение свободы судоходства в Ормузском проливе на основе международного права. Рассчитываем на то, что данная инициатива будет стимулировать процесс субстантивного обсуждения идей и предложений, нацеленных на формирование новой постконфликтной архитектуры межгосударственных отношений в этом стратегически важном районе мира», - резюмировали в МИД РФ.