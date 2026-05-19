В МИД РФ предупредили о росте стратегических рисков «лобовой сшибки» с НАТО

Сергей Рябков указал на «эскалационный нарратив о «надвигающейся угрозе войны» с РФ» в Европе

Стратегические риски «лобовой сшибки» НАТО и РФ возрастают, ее последствия будут катастрофическими. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Замминистра отметил «эскалационный нарратив европейских столиц о «надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности» с Россией».

«В результате подобной возгонки напряженности, включая откровенно провокационные действия в ядерной сфере, возрастают стратегические риски и опасность лобовой сшибки НАТО с нашей страной со всеми вытекающими потенциально катастрофическими последствиями», - подчеркнул Рябков.

Комментируя намерения Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия, а также планы Франции и Польши провести учения над Балтикой, где будут отрабатывать ядерные удары по целям в России, дипломат указал, что «РФ совершенно прямо и недвусмысленно заявила о своем крайне негативном отношении к таким приготовлениям со стороны европейцев».

«Данные шаги сопровождаются враждебной антироссийской риторикой и являются элементом общего процесса по ускоренной милитаризации Европы, открыто направленного против нашей страны», - добавил замглавы МИД РФ.