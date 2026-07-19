В случае подобного развития событий это будет расценено как «угроза безопасности РФ» - Андрей Руденко

В МИД РФ пообещали «соразмерный ответ» при размещении Южной Кореей комплексов Typhon В случае подобного развития событий это будет расценено как «угроза безопасности РФ» - Андрей Руденко

Россия отреагирует соответствующе в случае размещения Республикой Корея на своей территории американского комплекса Typhon.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, отвечая на вопрос об ответных действиях Москвы в случае развертывания Сеулом на территории страны американского ракетного комплекса Typhon.

«В случае подобного развития событий это будет расценено как угроза безопасности Российской Федерации, что повлечет за собой соответствующую реакцию», - цитируют дипломата российские государственные СМИ в воскресенье, 19 июля.

При этом Руденко отметил, что в настоящий момент МИД России не имеет сведений о намерениях Республикой Корея пойти на такой шаг.

Американские ракетные комплексы Typhon могут использоваться для запуска многофункциональных ракет SM-6 и крылатых Tomahawk с дальностью полета порядка 2 тыс. км.

- РФ и КНР усиливают координацию в вопросах поддержания мира в Азии

Москва и Пекин усиливают координацию в вопросах поддержания мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявил также Руденко.

Отвечая на вопрос о реакции России на проводимую в настоящее время целую серию совместных учений США с Республикой Корея и Японией, замглавы российского дипведомства обратил внимание, что подобные шаги «не останутся без компенсирующих мер, направленных на укрепление национальной обороноспособности». «При этом усиливаем координацию с китайскими партнерами в вопросах поддержания мира в АТР», - указал Руденко.

Одними из масштабных совместных маневров США, Японии и Республики Корея являются военно-морские учения RIMPAC, которые проводятся один раз в два года на Гавайях Тихоокеанским командованием ВМС США. В этом году учения начались 24 июня и продлятся до 31 июля. В них задействованы около 40 кораблей, пять подводных лодок и 140 единиц авиационной техники из 31 страны.

- Влияние КНР на Брюссель по украинскому сюжету принесет позитив Европе

Положительное воздействие Пекина на Брюссель по урегулированию на Украине принесет пользу простым европейцам и поможет достичь устойчивого мира, сказал Андрей Руденко.

Он заметил, что в части вопроса о возможном оказании Китаем давления на Европу по украинскому сюжету «лучше просить Пекин дать оценку своим планам и располагаемому инструментарию».



«Разумеется, если Пекину удастся положительно воздействовать на умы брюссельских бюрократов и лидеров отдельных европейских стран, которые ищут в русофобии и эскалации конфликта на Украине способ переключить внимание населения с внутренних проблем и разогнать свои экономики за счет роста военных расходов, это будет способствовать достижению устойчивого мира и отвечать интересам простых европейцев», - добавил Руденко.

В этом контексте замглавы МИД РФ напомнил об одном из «важнейших принципов российско-китайского партнерства».

«Мы не дружим против кого-либо, наши отношения не являются союзом и при действительно всеобъемлющем и стратегическом характере нашего партнерства и взаимодействия тем не менее сохраняют гибкость, позволяющую учитывать и уважать национальные интересы сторон. Таким образом, КНР реализует самостоятельную внешнюю политику и способствует разрешению украинского кризиса исходя из собственных принципиальных подходов», - добавил замминистра.

