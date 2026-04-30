В МИД РФ отвергли возможность применения ядерного оружия в Украине В наших интересах, чтобы ядерное оружие не было когда-либо применено, - посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов

Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов отверг возможность применения ядерного оружия в Украине. Об этом Белоусов сообщил, выступая на 11-й обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

«Считаем необходимым опровергнуть беспочвенные спекуляции насчет того, что в России якобы рассматривают возможность применения ядерного оружия на Украине или угрожают его применением. Очевидно, что это делается специально с целью нагнетания антироссийской истерии», - сказал посол, слова которого цитируют российские СМИ.

По словам дипломата, Москва «предпринимает усилия для предотвращения любой военной конфронтации между ядерными соперниками, так как она чревата эскалацией на ядерный уровень». «Россия не заинтересована в эскалации напряженности. В наших интересах, чтобы ядерное оружие не было когда-либо применено», - заключил он.

Белоусов также заявил, что «вскрылась информация, что некие силы в Лондоне и Париже всерьез рассматривали вопиющую, абсолютно неприемлемую и прямо подрывающую центральное положение ДНЯО идею о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия».

«Это переходит все мыслимые границы», - сказал он.

Кроме того, дипломат сообщил, что Москва будет учитывать отказ США от российских предложений по «пост-ДСНВ» и анализировать военную политику Запада при выстраивании своей линии в этой сфере.

«Наша страна стремится действовать максимально ответственно и взвешенно. С учетом отказа США от наших прагматичных предложений по «пост-ДСНВ» будем выстраивать свою линию в данной сфере на основе тщательного анализа военной политики западных ядерных государств и общей обстановки в стратегической сфере», - сказал он.

«На перспективу остаемся открытыми для поиска равноправных, взаимоприемлемых диалоговых решений в целях комплексной стабилизации стратегической обстановки, но только в случае формирования надлежащих условий для подобного взаимодействия, которое должно быть нацелено на жизнеспособное решение, учитывающие коренные интересы сторон», - добавил Белоусов.