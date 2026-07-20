В МИД РФ обвинили Украину в атаках на Каспийский трубопроводный консорциум Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выступила с комментарием

Вооруженные силы Украины не прекращают попытки нанести невосполнимый урон Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), уже пятый раз атаковав его инфраструктуру. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

По ее словам, в период с 17 по 20 июля во время погрузочных работ на причальных устройствах морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Южной Озерейке "целенаправленной террористической атаке" с помощью БПЛА подверглись суда, которые шли под флагами иностранных государств и с международными экипажами на борту. "Получены повреждения корпусов, плавучесть сохранена. Пострадавших и жертв нет. Розлива нефти не допущено", - проинформировала официальный представитель МИД РФ.

"В том, что за этим нападением стоит киевский нацистский режим, нет никаких сомнений. Это уже пятый акт агрессии против находящегося под защитой международного права гражданского объекта компании. Боевики ВСУ не прекращают попытки нанести невосполнимый урон КТК, объединяющему крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы", - сказала дипломат.

"Поэтому сознательные удары по объектам и гражданским судам в акватории морского терминала консорциума - это атака и на интересы его государств-участников. Среди них есть и те, кто не жалеет средств на масштабную военную и финансовую помощь Украине. Но режим Владимира Зеленского ни во что не ставит причиняемый ВСУ экономический ущерб его американским и европейским союзникам. Киевская хунта, подобно змее из известной басни, безжалостно кусает руку дающего", - заявила представитель российского дипведомства.

РФ высылает из страны итальянского военного атташе и его помощника

Россия высылает из страны итальянского военного атташе и его помощника из страны. Информацию подтвердила спикер МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат подчеркнула, что речь идет об ответных мерах Москвы на действия Рима.

"Это ответная мера", – сказала Захарова, чьи слова приводят российские СМИ.