В МИД РФ обвинили США в «принудительной раздаче» американского гражданства детям российских дипломатов

Российские дипломаты в США столкнулись с практикой «принудительной раздачи» американского гражданства их детям, рожденным на территории страны, под предлогом закрепленного в конституции США «права почвы» и якобы ограниченного характера консульского иммунитета.

Об этом в статье для «Ведомостей» рассказала директор департамента информации и печати, официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Как отметила Захарова в своем Telegram-канале, «глубинное государство в США создало новую проблему для давления на российских дипломатов, наплевав на то, что это становится ярчайшим примером упадка пресловутой американской демократии».



«Эту дискриминационную практику в отношении российского персонала американцы начали применять с 2023 года, как будто специально закладывая мину под Трампа, чтобы выставить его в глупейшем свете перед всеми: зазванными в США латиноамериканскими рабочими, которые в период пандемии буквально на своих плечах вытаскивали Америку из ада, перед электоратом, международным сообществом, которое с удивлением наблюдает, как их соотечественникам гражданство США не дают и с позором отправляют по домам, а российским дипломатам гражданство впихивают насильно»,- отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Никаких поправок в этот период в американский высший закон не вносилось, двусторонние конвенции о дипломатических и консульских сношениях ревизии также не подвергались, привлекла внимание Мария Захарова.

Изъятие в отношении детей иностранных дипломатов прописано практически во всех внутренних нормативных правилах, напомнила она. «Этому моменту посвящена целая глава в стратегическом руководстве Службы гражданства и иммиграции США, а также пункт в Кодексе федеральных правил: в обоих документах четко обозначено, что дети иностранных дипломатов не получают американского гражданства по «праву почвы», так как обладают дипломатическим иммунитетом»,- следует из текста публикации.

Более того, по словам Захаровой, эта правовая норма была подтверждена Верховным судом США ещё в 1898 году в рамках дела «США против Вонг Ким Арка». «Симптоматично, что нынешняя активизация Госдепартамента в деле незаконной раздачи американского гражданства детям сотрудников российских дипмиссий, которое им не нужно, но и от которого отказаться местные власти не дают, происходит именно сейчас, когда на основе договоренностей лидеров России и США предпринимаются как раз попытки устранения таких «раздражителей»,- обратила внимание дипломат.

При этом США «систематически нарушают» соглашение с ООН о принимающем государстве – не выдают визы иностранным дипломатам, направляемым на профильные мероприятия в штаб-квартире ООН, рассказала Захарова. «На этом фоне такая демонстративная «точечная заинтересованность» американских властей в детях сотрудников российских загранучреждений вызывает реальную тревогу. Нет, не за наших дипломатов, а за ментальное здоровье американских чиновников», - подчеркнула она.

Принудительные действия в отношении персонала российских дипмиссий противоречат нормам международного права и двусторонним договоренностям, которые гарантируют иммунитет от юрисдикции страны пребывания, напомнила официальный представитель МИД РФ.

«Российская сторона не признает навязывания американского гражданства гражданам России, родившимся в семьях нашего дипломатического, административно-технического и консульского персонала в США. Будем требовать от американцев подтверждения в каждом конкретном случае, что новорожденный не находится под юрисдикцией США и обладает всеми иммунитетами и привилегиями, предусмотренными Венскими конвенциями о дипломатических и консульских сношениях, а также двусторонними договоренностями»,- добавила она.

